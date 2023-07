Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira halten mit ihren Meinungen nicht hinterm Berg. Vor Kurzem knüpfte sich das Moderatorenduo Rapperin Katja Krasavice vor. Doch die schießt nun zurück.

Wenn Oliver Pocher – und auch seine Ehefrau Amira – jemanden auf den Kieker haben, dann halten sie sich mit Äußerungen selten zurück. In einer ihrer Podcast-Folgen vor einigen Wochen lästerten die beiden unter anderem über Katja Krasavice. Der Comedian sagte: "Sie denkt ja auch, dass sie für die Frauen so unfassbar viel macht, wenn man sich acht Stunden schminkt und wie Edward mit den Scherenhänden rumläuft." Eine Anspielung auf Krasavices meist lange Fingernägel.

Katja Krasavice stichelt gegen die Pochers

Auch Amira Pocher hatte nichts Positives zu sagen."Es gibt wesentlich Wichtigeres, was man jungen Menschen beibringen soll, außer eben zu suggerieren, ich bin eine Bitch und wir sind alle Schlampen. Was ist denn die Message?", ließ sie verlautbaren.

Doch die DSDS-Jurorin ließ die Sticheleien nicht lange auf sich sitzen. In ihrem eigenen Podcast "Queen of Bitches" stichelte sie nun zurück und erinnerte sich an ein Aufeinandertreffen mit Oliver Pocher im Berliner Restaurant "Borchardt". "Der war so mega nervös und das war so komisch. Er hat so gestottert, der war so ängstlich, das war einfach nur seltsam", sagte sie.

Öffentliches Bild passt nicht zu tatsächlichem

Dass er öffentlich gegen andere austeile, passe nicht zu ihrem Eindruck von dem Komiker. "Wenn ich ihn in echt treffe, ist er eine kleine Maus. Du hast es live miterlebt, ich habe es dir immer erzählt, dass wenn ich ihn sehe, er lieb und eine Maus ist", sagte sie im Gespräch mit ihrem Podcast-Kollegen Marwin Balsters.

Und auch ihre Einschätzung von den Pochers als Duo fiel vernichtend aus. "Zwei ganz komische Menschen, die haben sich auf jeden Fall gefunden", sagte Krasavice. Eine Kooperation mit Pocher habe sie in der Vergangenheit abgelehnt, verriet die Musikerin außerdem.

Quelle: "Queen of Bitches"

