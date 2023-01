Katrin Heß macht ihre Schwangerschaft öffentlich. Bei Instagram verrät die Schauspielerin, dass es nicht ihr erstes Kind sein wird.

Katrin Heß (37) erwartet Nachwuchs. Die freudige Nachricht verkündet die Schauspielerin mit einem dreiteiligen Post bei Instagram. In Anlehnung an das Wort Coming-out ist im ersten Beitrag der Hashtag #momingout zu lesen. Dazu schreibt Heß: "Teil 1/3 'Es gibt Momente im Leben, die auch in der Wiederholung nichts von ihrem Zauber verlieren'". Der weiße Hintergrund des ersten Bilds zieht sich ins zweite. "Teil 2/3: 47 % aller Frauen müssen ihre Karriere pausieren und sogar 69 % haben Nachteile, beruflich überhaupt weiterzukommen - könnt ihr euch denken warum?", fährt Heß fort.

Die Antwort folgt im dritten Teil: "Teil 3/3: Mein Moming out... Boom, ich bin schwanger!" Auf dem dazugehörigen Foto, das Heß in einem offenen Cadigan, einem Spitzen-BH und einer Hose mit Leopardenmuster zeigt, ist ihr Babybauch bereits deutlich zu erkennen.

In der Bildunterschrift lüftet die Schauspielerin noch ein weiteres Geheimnis: Es ist nicht ihre erste Schwangerschaft. "Ich habe bereits einen 2,5 jährigen Minimenschen zu Hause, nur habe ich mich damals gegen eine öffentliche Schwangerschaft entschieden", erklärt sie. Dieses Mal habe sie sich "bewusst dafür entschieden". Über die Gründe möchte Katrin Heß demnächst in weiteren Posts sprechen.

Bekannt aus "Alarm für Cobra 11"

Katrin Heß begann ihre Schauspielkarriere 2008 in der ARD-Telenovela "Verbotene Liebe". Nationale Bekanntheit erlangte sie kurz darauf als strebsame Polizistin Jenny Dorn in der Actionserie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". Es folgten TV-Rollen in Filmen und Serien wie "Das Traumschiff", "Inga Lindström" oder "Der Bergdoktor".