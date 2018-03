Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp herrschte um den Beziehungsstatus von Kattia Vides (30) ziemliche Verwirrung. Nun könnte ein Auftritt bei "Let's Dance" am Freitagabend etwas Licht ins Dunkel gebracht haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, besuchte die "Bachelor"-Kandidatin gemeinsam mit dem CDU-Politiker Patrick Weilbach (30) die zweite Folge der TV-Show. Demnach saßen die beiden gemeinsam in der ersten Reihe, zu einem Kuss oder anderen eindeutigen Liebesbekundungen sei es aber den ganzen Abend lang nicht gekommen.

Bereits im Januar, während Vides im australischen Dschungel weilte, hatte "Bild" von einer angeblichen Beziehung zwischen der gebürtigen Kolumbianerin und dem Politiker berichtet. Ein offizielles Statement der beiden gab es bislang noch nicht dazu. Auch in ihrer Instagram-Story, in der die 30-Jährige ihren Fans von ihrem "Let's Dance"-Besuch und ihrem Aufenthalt in Köln berichtete, wurde Weilbach von ihr weder erwähnt noch war er in den Postings zu sehen.