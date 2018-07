Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp herrschte um den Beziehungsstatus von Kattia Vides (30) ziemliche Verwirrung. Inzwischen zeigt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin ihre Liebe zu CDU-Politiker Patrick Weilbach (31) aber ganz offen. "Es ist eine Erleichterung für mich, dass wir uns jetzt zusammen als Paar in der Öffentlichkeit zeigen können", erklärte sie nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Wir sind jetzt offiziell ein Paar."

Gemeinsam mit Weilbach gab sie der Zeitung das erste gemeinsame Interview. Als die Geschichte um ihre Beziehung im Januar 2018 ans Licht gekommen sei, sei das "eine schockierende Nachricht" gewesen, so Vides. Sie und Weilbach seien damals noch nicht soweit gewesen, sich "als Paar in der Öffentlichkeit zu zeigen". Der Grund: "Ich wollte nicht, dass es für Patrick zu viel wird. Ich hatte Angst um ihn, Angst, seiner Karriere zu schaden."

Er wusste nicht, ob er ein Leben in der Öffentlichkeit führen wollte

Weilbach hingegen hatte noch mit einer anderen Entscheidung zu kämpfen: "Ich war mir nicht sicher, ob ich mein Privatleben in der Öffentlichkeit führen wollte", so der Politiker zu "Bild". Bei Kattia Vides' Teilnahme am Dschungelcamp hätten sie sich gerade einmal ein halbes Jahr gekannt und hätten erst noch herausfinden müssen, "wie unsere unterschiedlichen Welten zusammenpassen".

Das Paar hat bereits Pläne für die Zukunft. Sie wollen sich zeitnah eine gemeinsame Wohnung in Kassel kaufen, erklärte Vides. "Er kauft, ich dekoriere." Soll da etwa ein Heim für eine gemeinsame Familie geschaffen werden? Gut möglich, denn die gebürtige Kolumbianerin erklärte im Interview außerdem: "In einem Jahr hätte ich am liebsten einen Babybauch. Und natürlich will ich auch heiraten."