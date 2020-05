"Hello, it's me": Mit dieser Zeile beginnt ein berühmter Hit der Britin Adele (32). Eine ähnliche Begrüßung könnte ihre Nachbarin Katy Perry (35, "Dark Horse") öfter mal zu hören bekommen. Bei der schwangeren Sängerin scheint die "Skyfall"-Interpretin manchmal unverhofft vorbeizuschauen. Auf ein "Herein" wartet die anklopfende Adele dabei offenbar nicht, wie Perry nun in einem Interview mit dem Radiosender "Hits Radio" verriet.

"Ich erinnere mich an vergangenes Jahr. Da klopfte sie einfach an meine Tür und kam rein und ich hatte nur meinen Morgenmantel an", berichtete die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik"), mit dem sie ihr erstes Kind erwartet. "So ist das bei uns." Sie und Adele seien schon lange gut befreundet. "Wir wohnen sehr nah beieinander, wir sind befreundet, wir kennen uns bereits seit einer langen Zeit", erklärte Perry.

Besuche fallen wegen Corona-Pandemie aktuell aus

In dem Interview verriet die "Roar"-Sängerin auch, dass sie ihre gute Freundin in Los Angeles noch nicht persönlich wiedergesehen habe, seitdem Adele unglaubliche 44 Kilogramm an Gewicht verloren hat. "Vor der Quarantäne war ich beschäftigt, sie war beschäftigt, ich machte eine Platte, sie machte eine Platte", so die 35-jährige Amerikanerin. Dann folgte der Lockdown, der es auch den beiden Stars momentan unmöglich macht, einfach mal bei dem jeweils anderen vorbeizuschauen.