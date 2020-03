Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Katy Perry erwartet ihr erstes Kind! Das bestätigte sie dem "People"-Magazin zufolge selbst in einem Instagram-Live-Stream. Es sei wahrscheinlich das Geheimnis, das sie bisher am längsten mit sich umhergetragen habe. Auch via Twitter gab Perry zu verstehen, dass sie nun sehr erleichtert sei, dass sie ihre Schwangerschaft nicht mehr verstecken müsse.

Wenige Minuten zuvor veröffentlichte der US-Popstar sein neues Musikvideo und zeigt sich darin mit einem offensichtlichen Babybauch. In dem Video zum Song "Never Worn White" singt Perry zunächst in einem ausladenden weißen Hochzeitskleid. Kurz vor dem Ende des Videos sieht man Perry mit entblößtem und deutlich gewachsenem Bauch.

Gerüchte über eine angebliche Schwangerschaft der US-Amerikanerin gibt es schon länger. Spätestens seit sie auf ihrem Instagram-Account ein Standbild ihres neuen Videos postete, in dem sie ihren Bauch in typischer Manier einer Schwangeren hielt, schien die Sache klar zu sein. Vater des Babys ist offenbar ihr Lebensgefährte Orlando Bloom (43). Der Schauspieler und die Sängerin verlobten sich nach einigem Hin und Her in ihrer Beziehung im Frühjahr 2019. Noch in diesem Jahr soll die Hochzeit folgen.