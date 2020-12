Katy Perry und Zooey Deschanel sahen sich einmal verblüffend ähnlich. Eine Tatsache, die die Sängerin für sich zu nutzen wusste.

Im Musikvideo zu Katy Perrys (36) neuer Single "Not The End Of The World" wird Schauspielerin Zooey Deschanel (40, "(500) Days of Summer") von Aliens für die Sängerin gehalten. Früher war es allerdings oft andersherum und Perry wurde mit dem Star der Sitcom "New Girl" verwechselt. Eine Tatsache, die sich die Sängerin gerne mal zunutze machte, wie sie Deschanel in einem gemeinsam Instagram-Live-Gespräch beichtete.

Katy Perry hatte "keine Kohle" für Clubs

"Als ich vor rund 18 Jahren nach L.A. zog, war ich ein niemand und du warst so riesig", erinnerte sich die Musikerin, die 2008 mit "I Kissed A Girl" den großen Durchbruch schaffte. "Als würde Zooey Deschanel die Welt regieren." Perry sei damals "sehr oft feiern" gegangen und habe Clubs besuchen wollen, für die sie "absolut kein Geld oder Durchsetzungsvermögen" gehabt habe. "Also habe ich mich manchmal als du ausgegeben", offenbarte sie im Gespräch mit ihrer 40-jährigen Hollywood-Kollegin.

Für Zooey Deschanel kam Perrys Beichte nicht überraschend. "Meine Freunde meinten früher oft zu mir, dass sie mich beim Feiern sahen", erzählte sie. Der TV-Star habe allerdings gewusst, "dass das absolut nicht ich war" und sich gefragt, wer diese Katy sei, die ihr scheinbar so ähnlich sieht.

Zooey Deschanel bemerkte ihre Ähnlichkeit vor neun Jahren

Dass sie selbst mittlerweile wiederum als Doppelgängerin von Katy Perry durchgehen könnte, hat die Schauspielerin bereits 2009 gemerkt. Im Interview mit MTV sagte sie jüngst: "Es ist ein bisschen nervig. Die einzige Ähnlichkeit, die wir haben, ist, dass wir uns ein bisschen ähnlich sehen." Sie habe Perry jedoch schon einmal getroffen und sie als "eine nette Person" kennengelernt.