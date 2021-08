Vor einem Jahr ist Katy Perry Mutter geworden. Nun gratuliert sie ihrer Tochter Daisy Dove liebevoll zum ersten Geburtstag.

Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) sind vor einem Jahr Eltern geworden. Nun feiert ihre Tochter Daisy Dove bereits ihren ersten Geburtstag. "Heute vor einem Jahr ist der Tag, an dem mein Leben begann", schrieb die Sängerin am Donnerstag (26. August) in einem liebevollen Tweet. "Alles Gute zu deinem ersten Geburtstag, meine Daisy Dove, meine Liebe."

Daisys erstes Wort war "Dadda"

"Daisy ist ein sehr glückliches Baby", offenbarte Orlando Bloom im März im Interview mit "The Times". Morgens sehe er als erstes nach seiner Tochter. "Sie ist meistens schon wach und quietscht in ihrem Gitterbett", erzählte er. "Ich küsse sie und wir verbringen Zeit miteinander. Wir schauen uns in die Augen und ich singe Lieder für sie, so wie 'Daddy liebt seine Daisy Dove', damit sie weiß, wer Daddy ist." Dieser Plan ist offenbar aufgegangen: Daisys erstes Wort sei "Dadda" gewesen.

Katy Perry und Orlando Bloom haben sich im Februar 2019 verlobt, im August 2020 folgte Tochter Daisy. Die Familie lebt in der kalifornischen Stadt Montecito. Orlando Bloom hat aus seiner vergangenen Ehe mit Miranda Kerr (38) noch den zehnjährigen Sohn Flynn.