Sängerin Katy Perry ist mittlerweile hochschwanger. Trotz riesiger Baby-Kugel ließ sie sich nun zu einer witzigen Tanzeinlage hinreißen.

Sängerin Katy Perry (35, "Roar") und Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik") erwarten demnächst ihr erstes gemeinsames Kind. Ihre riesige Babykugel hält die US-Amerikanerin dennoch nicht davon ab, weiterhin mit coolen Dance-Moves zu beeindrucken. Auf Instagram teilte ihr Verlobter nun ein witziges Video, in dem die werdende Mama in den Freitag tanzt.

Freudentanz mit entblößtem Babybauch

"Schatz, was für ein Tag ist es", fragt Bloom seine hochschwangere Verlobte in dem kurzen Clip, der Perry im Auto sitzend und mit Mund-Nasenschutz zeigt. Kurz darauf erklingt die Songzeile "It's Friday then" aus dem Autoradio, woraufhin Perry die Autotür öffnet und etwas schwerfällig aus dem Wagen steigt. Neben dem im Schritttempo weiterfahrenden Auto zieht sie dann das Oberteil ihres Jogginganzugs hoch, entblößt ihre riesige Babykugel und beginnt witzig im Takt zu tanzen.

Meme "It's Friday then" geistert seit 2019 durchs Internet

Das Meme "It's Friday then" geistert bereits seit dem vergangenen Jahr durchs Internet. Begonnen hatte alles mit einem Video, das sich im Herbst 2019 viral verbreitete. Darin ist ein Mann namens Mufasa zu sehen, der darauf hingewiesen wird, dass Freitag ist. Kurzerhand steigt er dann aus dem Auto und vollführt zu einem Remix des Songs "Push The Feeling On" der Band Nightcrawlers einen wahrhaftigen Freudentanz.