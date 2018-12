Die Beziehung von Sängerin Katy Perry (34, "Witness") und Schauspieler Orlando Bloom (41, "Der Herr der Ringe") scheint fester denn je zu sein. Üblicherweise halten sich die beiden Stars mit öffentlichen Liebesbekundungen zurück, auch gemeinsame Red-Carpet-Aufritte haben Seltenheitswert. Kurz vor Weihnachten hat sich Katy Perry nun aber zu einer süßen Liebeserklärung hinreißen lassen.

Von wegen Liebesurlaub!

Die 34-Jährige hat auf ihrem Instagram-Account ein atemberaubendes Foto veröffentlicht, das einen Wasserfall zeigt, in dessen Gischt ein Regenbogen schimmert. Am rechten unteren Bildrand steht ein Paar Arm in Arm im Wasser - es sind Perry und Bloom. Die Sängerin hat ihren Liebsten sogar auf dem Foto markiert. Beide strecken einen Arm in die Luft, die Hände bilden ein Peace-Zeichen. Im Kommentar vergleicht Perry ihre Liebe mit dem "Ende eines Regenbogens". Wie romantisch!

Wer nun glaubt, die beiden Turteltäubchen verbringen einen Liebesurlaub zu zweit, der irrt sich. Wie in einigen Instagram Stories von Orlando Bloom zu sehen ist, ist die Familie mit dabei - unter anderem seine Mutter. Die kurzen Videoclips zeigen den durchaus beschwerlichen Fußmarsch, den die Gruppe zurücklegen musste, um an den Wasserfall zu gelangen. Katy Perry hält einmal ihre Matsch-Füße und ihren Matsch-Po in die Kamera. Doch der atemberaubende Anblick, der sich ihnen dann bot, war die Strapazen wert. Da sind sich auch Bloom und seine Mutter einig.