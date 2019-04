Katy Perry (34, "Witness") ist ein großer Fan des Musikdramas "Teen Spirit". Auf ihrem Instagram-Account schwärmt sie in den höchsten Tönen von dem Regie-Debüt von Schauspieler Max Minghella (33, "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd"). Perry hat der Film so gut gefallen, dass sie dazu gleich einen Podcast mit Hauptdarstellerin Elle Fanning (21, "Maleficent - Die dunkle Fee") aufgenommen hat, wie sie im Kommentar zu einem Bild mit der 21-Jährigen schreibt.

Perry erklärt weiter, dass der Film von ihrer Dokumentation "Part of Me" inspiriert worden sei. "Das ist surreal und so süß", freut sich die Verlobte von "Herr der Ringe"-Star Orlando Bloom (42). In den USA ist das Musikdrama bereits angelaufen. Einen konkreten deutschen Kinostart gibt es derzeit nicht.