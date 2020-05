Katy Perry (35, "Daisies") hat mit den ersten Wehwehchen in ihrer Schwangerschaft zu kämpfen. Der wachsende Babybauch mache der US-Sängerin ganz schön zu schaffen, wie sie nun in einem Interview mit "Radio.com" verraten hat. "Ich verwandle mich gewichtstechnisch in 'Shrek' und Orlando verwandelt sich in 'Hulk'", witzelt Perry.

Wegen der Corona-Krise scheinen die 35-Jährige und ihr Verlobter, Orlando Bloom (43, "Der Herr der Ringe - Die Gefährten"), aktuell viel Zeit zu Hause zu verbringen. Wirklich begeistert scheint Perry von der vielen Freizeit aber nicht zu sein. "Meine Freundin hat es neulich auf den Punkt gebracht. Sie sagte: 'Jeder, der neun Wochen in Quarantäne verbringt, ist ein verdammter Psycho.'"

Corona-Krise hat auch ihre guten Seiten

Dennoch bringe die Situation auch ihre Vorteile mit sich. So sei Perry mittlerweile in der Lage, "meine eigenen Haare und mein eigenes Make-up zu machen". Auch an ihrem neuen Album würde sie weiter arbeiten. Das soll am 14. August 2020 erscheinen.

Perry und Bloom sind seit Anfang 2016 - mit Unterbrechungen - ein Paar. Im Februar 2019 haben sich die beiden offiziell verlobt, etwa ein Jahr später wurde Perrys Schwangerschaft bekannt. Die beiden erwarten ein Mädchen.