Sind Taylor Swift (30, "The Man") und Katy Perry (35, "Smile") etwa Cousinen? Das behauptet zumindest eine bizarre Fan-Theorie im Netz, auf welche die schwangere Perry nun in einer Radiosendung bei "Capital FM" reagierte. Laut der Theorie sollen die beiden Sängerinnen Cousinen neunten Grades sein - Perry sagt darauf "Na ja, wir streiten wie Cousinen!" und bezeichnet die Theorie als "fan fiction".

Sie fände es "erstaunlich", dass jemand die Familiengeschichte beider Sängerinnen so ausgiebig dokumentiert hat. "Wow, ich muss sie fragen, ob das stimmt. Falls es so ist, sollten wir zusammen einen DNA-Test machen", so die Sängerin. "Wenn wir beide gemeinsam in eine Tube spucken, wäre das gute Unterhaltung." Bisher standen die beiden Sängerinnen nur gemeinsam in der Presse, weil sie jahrelang miteinander gestritten hatten.