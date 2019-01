Immer wieder gibt es Momente im Leben, an denen einen die eigene Vergangenheit einholt. Davor sind auch Promis nicht gefeit - vor allem wenn sie selbst dazu beitragen, dass viele Jahre zurückliegende Details ihres früheren Lebens an die Öffentlichkeit kommen. So geschehen im Fall von Katy Perry. In einer Instagram-Story berichtete die US-Popsängerin jüngst von einer Aktion, die ihr vor mehr als 20 Jahren einen Schulverweis einbrachte. Der Vorwurf der Schulleitung: unanständiges Verhalten.

Konkret geht es unter anderem um einen Vorfall aus 1996, wie aus dem von Perry geposteten Schreiben der Santa Barbara Christian School hervorgeht und das die 34-Jährige mit den Worten kommentierte: "Als ich in der sechsten Klasse suspendiert wurde, weil ich einen Baum bumste und, wie ich vermute, auch wegen anderer Dinge."

"Sex" mit Baum - nicht der einzige Vorwurf gegen Katy Perry

"In der Pause um 14 Uhr begaben sich Katy und vier andere Schüler in einen unbefugten Bereich und alberten rum", heißt es in dem Schreiben, das damals offenbar an Perrys Eltern geschickt worden war. Dann wird es pikant: "Katy gab vor, dass ein Baum Tom Cruise war und fing an, sexuelle Bewegungen (Beckenstöße) an dem Baum auszuüben."

Der Beschwerde zufolge war das Techtelmechtel mit dem Baum letztlich aber wohl nur der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Demnach war Perry bereits im Vorfeld wegen ihrer "unangebrachten Sprache", der Beschimpfung jüngerer Schüler, ihrer freizügigen Kleidung sowie der - zumindest in den Augen der christlichen Schule - Verunglimpfung des Namen Gottes aufgefallen. Der Schulleitung ebenfalls ein Dorn im Auge: Perry habe in der Vergangenheit "Flaschendrehen" und "Wahrheit oder Pflicht" gespielt, was darin geendet sei, dass sich Schüler auf die Wangen küssten, heißt es. Obendrauf wurde Perry von zwei Lehrern dabei beobachtet, wie sie den Macarena-Tanz mit sexuellen Andeutungen vollzog. Ihr sei daraufhin klargemacht worden, dass "weiteres unanständiges Verhalten in einer Suspendierung enden würde". Ein Fan-Account hielt Perrys Instaram-Story per Screenshot für die Nachwelt fest:

Offenbar bei Elternbesuch auf Schreiben gestoßen

Medienberichten zufolge war Perry während eines Besuchs bei ihren Eltern auf das gut 22 Jahre alte Schreiben gestoßen. Dass sie es dann auch noch postete, dürfte zeigen, dass der US-Star inzwischen (vielleicht auch schon damals) über die Geschichte lachen kann.

Ganz neu war die Baum-Geschichte ohnehin nicht. Bereits 2012 hatte Perry gegenüber dem Musikportal "contactmusic.com" erklärt, dass die damalige Situation mit einer Theateraufführung über die griechische Mythologie zusammenhing. "Ich war Aphrodite, mein Liebster nicht da und daher habe ich den Baum als meinen Partner genommen."

Quellen: Instagram / "www.contactmusic.com"