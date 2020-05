Die schwangere Sängerin Katy Perry (35, "Roar") hat ein neues Lied veröffentlicht. In dem dazugehörigen Video ist die werdende Mutter in einem durchsichtigen Kleid mit kugelrundem Babybauch unter anderem am Strand zu sehen. Für eine Szene ließ Perry sogar ganz die Hüllen fallen. Der Titel des Songs lautet "Daisies" (zu Deutsch: "Gänseblümchen"). Ob dieser bei der Namensfindung ihres Nachwuchses eine Rolle spielen könnte und der Promi-Nachwuchs bald als Daisy vorgestellt wird?

Noch hüllen sich Katy Perry und der werdende Vater, Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik"), im Hinblick auf den Babynamen in Schweigen. Anfang April gaben sie zumindest bekannt, dass sie sich auf eine Tochter freuen. "Es ist ein Mädchen", verkündete die Sängerin freudig zu einem Instagram-Bild, das den breit grinsenden Bloom mit rosafarbener Creme im Gesicht zeigte. Das Paar wollte sich noch vor der Geburt des Babys das Jawort geben. Zusammen mit 150 Gästen hätten sie laut dem US-Magazin "People" im frühen Sommer in Japan heiraten wollen. Stattdessen habe das Paar die Hochzeit wegen der Corona-Krise vorerst abgesagt.

Album erscheint im August

Die Single "Daisies" folgt auf Perrys Songs "Never Worn White," "Harleys in Hawaii" und "Small Talk". Ihr neues Album soll am 14. August 2020 erscheinen. Über den Inhalt von "Daisies" schreibt Perry in ihrem Instagram-Post: "Ich habe diesen Song vor ein paar Monaten geschrieben. Er soll einen daran erinnern, dass man seinem eingeschlagenen Weg treu bleiben soll, egal, was andere davon halten. Dies hat für mich eine neue Bedeutung bekommen, angesichts dessen, was die Welt gerade erlebt. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte von Stärke und Ausdauer zu erzählen."