Katy Perry (34, "Firework") feierte ihren Geburtstag mit ihrem Liebsten Orlando Bloom (41) in West Hollywood. Besonders auffällig: Die beiden Turteltauben geben an dem Abend ein recht unterschiedliches Paar in Sachen Kleiderwahl ab.

Während sich Katy Perry in Schale geworfen hat und ein hautenges Latex-Kleid von Vex in Pink trägt, hat sich Orlando Bloom für eine lässige, wenig feierliche Kombination aus grauer Hose, khakifarbenem Hemd und schwarzer Kappe entschieden. Die beiden besuchten angeblich das Restaurant Barton G. in West Hollywood. Am späten Abend gratulierte offenbar sogar noch Orlando Blooms Sohn Flynn (7) der Freundin seines Vaters und wurde von seiner Mama Miranda Kerr (35) abgeholt, wie ein Video von "TMZ" zeigt. Auch das Model soll Geschenke überreicht haben.