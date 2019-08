Verliebt, verlobt, aber noch nicht verheiratet: Bei der Premiere der neuen Amazon-Prime-Serie "Carnival Row" zeigten Katy Perry (32) und Orlando Bloom (42) der Welt, wie verliebt sie sind. Auf dem roten Teppich tauschte das Paar vor den Fotografen liebevolle Küsse aus. Die beiden sind seit dem diesjährigen Valentinstag miteinander verlobt, wann die Hochzeit stattfinden wird ist allerdings noch nicht bekannt. Medienberichten zufolge planen die beiden aber eine kleine, intime Feier.

Nicht nur in der Liebe läuft es für Orlando Bloom derzeit hervorragend, sondern auch im Beruf. Mit seinem Charakter in "Carnival Row" hat er seit längerem mal wieder eine Hauptrolle an Land gezogen. Er spielt darin an der Seite von Cara Delevingne (29) als Fee Vignette Stonemoss die Figur des Inspektors Rycroft Philostrate. Die Handlung findet in einer viktorianischen Fantasiewelt voller mythischer Wesen statt. Dort leben sie mit Menschen zusammen - bis die Stadt von einer Mordserie erschüttert wird...