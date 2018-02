Katy Perry ist Wiederholungstäterin - denn die Sängerin ist dafür bekannt, ihren Ex-Freunden und alten Beziehungen zweite Chancen zu geben. So war es bei Musiker John Mayer (mit ihm kam Perry ganze fünf Mal wieder zusammen, bevor es endgültig aus war). Und so ist es, glaubt man Freunden der Musikerin, auch bei Schauspieler Orlando Bloom. "Katy möchte, dass es diesmal funktioniert. Sie hat es versucht, aber kann einfach nicht ohne ihn sein. Er ist ihr zu wichtig", erklärt ein Vertrauter dem britischen Magazin "The Sun". "Sie wollen es jetzt eher ruhig angehen lassen - sind aber wieder zusammen", sagt er.



Katy Perry und Orlando Bloom urlaubten angeblich zusammen in einem Luxushotel auf den Malediven

Die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback von Perry und Bloom halten sich schon länger. Als Fans auf Social Media bemerkten, dass die beiden offenbar im gleichen Hotel auf den Malediven urlaubten, wurden erste Spekulationen laut. Befeuert wurden diese, als Perry sich auf Instagram in einem Einteiler zeigte, den sie Bloom zu seinem 40. Geburtstag geschenkt hatte. Auf das Kleidungsstück ließ sie Bilder ihres damaligen Freundes drucken - und ihre Anhänger erkannten diese natürlich sofort. Und auch Orlando Bloom postete jüngst ein Bild von sich, auf dem er eine gelbe "Supreme"-Mütze trägt. Aufmerksame Follower bemerkten, dass seine Ex-Freundin Perry das gleiche Modell besitzt.

Auf Instagram befeuern sie die Gerüchte

Es scheint fast so, als würden die Sängerin und der Schauspieler gar kein großes Geheimnis aus ihrer neu entflammten Liebe machen. Auf Instagram liken sie beinahe jedes Bild voneinander - Perry kommentierte sogar einige Fotos von Bloom. Unter ein professionell geschossenes Bild von ihm, schrieb die 33-Jährige hinsichtlich seiner Attraktivität: "Du bringst dich selbst zum Sabbern." Ein Video, das Bloom in einem Formel-1-Auto zeigt, kommentierte sie mit: "Beweisstück A: Warum ich Angst habe vor deiner Fahrweise."

Katy Perry will eine eigene Familie gründen

Die Indizien zeigen: Nach elf Monaten Trennung scheinen sich die beiden zumindest wieder anzunähern. Würden sie ihrer Beziehung tatsächlich eine neue Chance geben, hätte das wohl auch mit Katy Perrys Lebenswandel zu tun. In einem Interview mit der Zeitschrift "Glamour" offenbarte der "Bon Appétit"-Star, sich in Zukunft neu ordnen zu wollen. "Ich will nicht, dass die Traumata meiner Kindheit mich zurückhalten", sagte sie darin. "Ich bereite mich darauf vor, bald eine eigene Familie zu haben." Offenbar plant sie ihr neues Leben mit dem alten Partner.