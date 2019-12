Weihnachten steht mal wieder vor der Tür. Auch die Stars bereiten sich fleißig aufs Fest vor.





Wie man sich im sonnigen Florida bei fast 30 Grad in die richtige Festtagsstimmung bringt, das zeigt Laura Müller.

Die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler postet pünktlich zum ersten Advent ein Foto mit perfekt geschmücktem Christbaum – und dem Wendler in perfekter vorweihnachtlicher Pose. Sie zelebrieren die Vorfreude sinnlich im Whirlpool.





Heidi Klum ist wunschlos glücklich. Ihrer Freude macht sie Luft zum Weihnachtsklassiker "All I want for Christmas is you" von Mariah Carey. Sehr passend, weil sich die Entertainerin buchstäblich nur ihren Tom zu Weihnachten wünscht.





Apropos Mariah Carey. Die 49-Jährige hat alle Bühnenshows für dieses Jahr hinter sich. Genug Zeit also, um mit Vierbeiner Cha Cha zu kuscheln.





Taylor Swift bringt sich mit ihren Fans in Weihnachtslaune. Ihren 30. Geburtstag feiert die Sängerin im kleinen aber feinen Kreis. "Ich bin wirklich so glücklich wegen euch und werde immer nach Wegen suchen, um euch meine Dankbarkeit zu zeigen", schreibt Taylor zu den Party-Pics.





Bei Chrissy Teigen duftet es nach Plätzchen. Das Model hat ihre Küche zur kurzerhand zur Weihnachtsbäckerei erklärt. Mit Tochter Luna und Sohn Miles zaubert die 32-Jährige das kulinarische Beiwerk zum Fest.





Auch Kultkomiker Otto mag es knusprig. Bei ihm sehen die Weihnachtsplätzchen allerdings verdächtig nach Ottifanten aus.





Der geschäftstüchtigste Vorweihnachtliche Star ist aber Daniela Katzenberger die versucht den Weihnachtshype zu nutzen und schnell noch ein paar Duftkerzen an den Mann zu bringen.





Oder wie wärs mit einer Antifaltencreme? Na na, Daniela, Weihnachten ist doch nicht nur fürs Geschäftemachen da! Na also, wer sagt's denn? Geht doch!