Kay One und Pietro Lombardi sind auch abseits von der Musik gute Freunde. Was der Rapper an Lombardi schätzt, hat er im Interview verraten.

Kay One (36) startet derzeit mit seinem neuen Song "Bachata" durch und verbreitet gemeinsam mit Sänger Cristobal gute Laune. "Ich finde, dass es immer wichtig ist, dass man durch Musik gute Laune hat. Man kann einfach abschalten und sich erholen und natürlich auch dazu feiern", sagt Kay One im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei ist "Bachata" nicht sein erster Latin-Song. "Ich mag Latino wirklich sehr", erzählt er. Nach "VIP" mit dem Duo The Product G&B und "Señorita" mit Pietro Lombardi (28) "wollte ich mal was komplett Neues in dieser Musikrichtung ausprobieren".

Mit seinen Gesangskollegen Lombardi und Mike Singer (20) verbindet ihn nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch eine enge Freundschaft. "Ich bin ihnen sehr dankbar", sagt Kay One. "Wir supporten uns alle gegenseitig, wenn neue Musik kommt." Was der Rapper besonders an Pietro Lombardi schätzt? "Er hat ein großes Herz und ist immer da, wenn man ihn braucht. Mit ihm kann man auch viel lachen." Die Freundschaft mit dem Sänger bestand schon, "bevor wir zusammen Musik gemacht haben", erzählt Kay One weiter. Wird es bald auch wieder einen gemeinsamen Song der Freunde geben? "Lasst euch überraschen", hält er sich bedeckt.

Kay One schwärmt von Pietro Lombardis Freundin Laura Maria

Auch privat unternehmen die beiden Freunde viel gemeinsam. Da kommt es nicht überraschend, dass der 36-Jährige bereits Lombardis neue Freundin kennengelernt hat. Erst in der vergangenen Woche machte der Sänger seine Beziehung mit Influencerin Laura Maria (24) öffentlich. "Sie ist echt ein toller Mensch", schwärmt Kay One von ihr. "Ich freue mich sehr für die beiden und wünsche ihnen nur das Beste."

Und wie sieht es bei Kay One selbst in der Liebe aus? "Ich bin Single. Ich bin aber nicht auf der Suche. Ich finde, man sollte sowas nicht planen. Wenn ich in der Zukunft jemand kennenlernen sollte und es passt, dann kann man ja weiterschauen", stellt der 36-Jährige klar.

Was hält Kay One von der neuen "DSDS"-Jury?

Nachdem Pietro Lombardi 2020 überraschend die "DSDS"-Jury verlassen hat, ist nun ein anderer Freund von Kay One nachgerückt: Mike Singer. Auch Kay One selbst saß 2014 schon in der Jury der Castingshow. "Ich feiere die Show immer noch und schaue sie auch noch", erzählt er. Von der neuen Jury kenne er "ja nur Mike und Dieter [Bohlen, Anm. d. Red.] persönlich, deswegen kann ich über die anderen beiden nichts sagen. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie die neue Staffel wird." Neben Bohlen und Singer nehmen für die neue Staffel Michael Wendler (48) und Maite Kelly (40) in den Jurystühlen Platz.

Neben "Deutschland sucht den Superstar" war der Rapper auch schon in anderen TV-Shows zu sehen. So drehte er 2015 und 2016 seine eigenen Doku-Soaps "Prinzessin gesucht" und "Sängerin gesucht". Von neuen Fernsehsendungen ist er nicht abgeneigt. "Ich habe gerade ein paar Gespräche wegen neuen TV-Formaten. Wenn das alles klappt, werde ich es natürlich bekannt geben", verrät er. Und auch musikalisch hat Kay One in Zukunft einiges vor. "Ein neues Album ist gerade zwar nicht geplant, aber es werden trotzdem viele neue Songs als Singles rauskommen!"