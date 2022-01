Erst im September hatte Kaya Scodelario angekündigt, dass sie wieder schwanger sei. Jetzt hat sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht.

Kaya Scodelario (29) und ihr Ehemann, Benjamin Walker (39), sind wieder Eltern geworden. Das hat die britische Schauspielerin, die unter anderem aus der "Maze Runner"-Reihe und der Serie "Skins" bekannt ist, auf Instagram verraten. Die beiden sind seit 2015 verheiratet und haben bereits einen gemeinsamen Sohn.

"So viel Liebe in unseren Herzen"

Die 29-Jährige veröffentlichte ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem sie zusammen mit ihrem Ehemann und dem Baby zu sehen ist. "Wir starten ins neue Jahr mit so viel Liebe in unseren Herzen und in unserem Zuhause", schwärmt die Schauspielerin in einem beigefügten Kommentar. Details verrät sie aber nicht - auch nicht, welchen Namen das Kind trägt. In den Kommentaren meldeten sich innerhalb kurzer Zeit unterdessen zahlreiche Fans und Kollegen, um Scodelario zu beglückwünschen - darunter "Game of Thrones"-Star Nathalie Emmanuel (32), Ella Balinska (25) und January Jones (44).

Im vergangenen September hatte Scodelario ebenfalls bei Instagram erklärt, dass sie wieder schwanger sei. Sie habe "versucht, eins dieser schönen Schwangerschafts-Bekanntgabe-Fotos" zu inszenieren, schrieb die 29-Jährige zu einem Selfie, auf dem ihr wachsender Babybauch zu erkennen war. Dann habe sie jedoch realisiert, "dass ich momentan VIEL ZU müde, kaputt und faul bin".