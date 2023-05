"Ich habe sehr viel Geld verloren": Kaya Yanar setzte sich mit einem Investment in die Nesseln

Komiker "Ich habe sehr viel Geld verloren": Kaya Yanar setzte sich mit einem Investment in die Nesseln

von Eugen Epp Comedian Kaya Yanar hat kein glückliches Händchen, wenn es um Geld geht. Auf Instagram berichtet er von einem kuriosen Fehlinvestment, über das er mittlerweile selbst lachen kann.

Als Künstler ist Kaya Yanar darauf angewiesen, sich selbst um sein Geld und insbesondere seine Altersvorsorge zu kümmern. Doch mit den Versuchen, sein Vermögen zu vergrößern, hatte der Komiker ("Was guckst du?!") offenbar bisher nicht viel Glück. "Immer wenn ich versucht habe, mein Geld zu vermehren, wurde ich irgendwie dafür bestraft", gesteht er auf seinem Instagram-Kanal und verrät eine Geschichte, wie er mit einem Investment scheiterte.

Er sei von einem Freund auf eine Investitionsmöglichkeit angesprochen worden, so Yanar: Der "gute Freund und dann nicht mehr so gute Freund" sei jemand, dem er vertraue und der sich auch etwas mit Finanzen auskenne. Das Angebot klang verlockend: Yanar sollte einer Firma, mit der sein Bekannter zusammenarbeitete, Geld leihen – und musste sonst nichts tun. Leider ging die Sache ordentlich in die Hose.

Kaya Yanar investierte in Blasformmaschinen

Yanar pumpte 100.000 Euro seines Vermögens in das Unternehmen, das Blasformmaschinen herstellt. Das sind Geräte, mit denen sich zum Beispiel Plastikflaschen produzieren lassen, erklärt Yanar in dem Clip. Mit dem Geld wollte die Firma einen Prototypen bauen. Doch der Comedian hatte mit seiner Geldanlage Pech, die Firma ging pleite. "Ich habe sehr viel Geld verloren", gesteht Yanar.

Geldanlage-ABC Keine Ahnung von Aktien und Fonds? So retten Sie Ihr Geld 1 von 21 Zurück Weiter 1 von 21 Zurück Weiter Aktienfonds Geldanlage Altersvorsorge Aktienfonds

Ein Fonds ist wie ein Topf, in dem Geld von Anlegern gesammelt wird. Das wird dann investiert – bei Aktienfonds in Anteile an Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Damit ist man als Sparer direkt am Erfolg oder Misserfolg von mehreren Firmen beteiligt. Weil das Geld auf viele Unternehmen verteilt wird, ist das Risiko weniger hoch als bei der direkten Anlage in einzelne Aktien. Es gibt Aktienfonds, die sich z. B. auf bestimmte Länder, Regionen oder Branchen konzentrieren. Mehr

Mittlerweile kann Yanar über seinen Fehlgriff selbst lachen: Die Blasformmaschine gehört nun ihm und steht in einer Werkhalle. "Jetzt habe ich so ein Gerät, mit dem ich 10.000 Plastikflaschen täglich herstellen kann", sagt er selbstironisch. Von seiner Frau, der Schweizer Dressurreiterin Josepine Rosen, muss er sich wegen seiner schlechten Geldinvestments regelmäßig aufziehen lassen. Das Paar lebt mittlerweile in der Schweiz. Immerhin: Der 49-Jährige ist gerade mit seinem Programm "Fluch der Familie" auf Tour und hat dort die Möglichkeit, zumindest einen Teil des Geldes wieder einzuspielen.

Quelle: Kaya Yanar auf Instagram