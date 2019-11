Am Wochenende hat sich Keanu Reeves (55, "Matrix") sehr vertraut mit einer neuen Frau bei einer Veranstaltung der LACMA Art + Film Gala gezeigt - inklusive Händchenhalten und einem breiten Grinsen auf den Lippen. Nun fragt sich alle Welt: Wer ist Alexandra Grant?

In erster Linie ist Grant gar nicht neu im Leben von Keanu Reeves - sondern eine alte Freundin, mit der ihn auch die Kreativität verbindet. Gemeinsam arbeiteten sie schon 2011 an dem Buch "Ode to Happiness", für das er die Texte und sie die Illustrationen beisteuerte. Es blieb nicht ihre einzige Zusammenarbeit: 2016 brachten sie wieder ein gemeinsames Buch heraus: "Shadows". Ein Jahr darauf gründeten sie den Verlag "X Artists' Books".

Die 46-jährige Künstlerin hat schon in Museen rund um den Globus ausgestellt, darunter das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Contemporary Museum in Baltimore und im Los Angeles County Museum of Art. Nebenbei scheint Grant gelegentlich auch noch Freunde zu vermählen, wie ihr Instagram-Account zeigt. Dort ist ein Foto zu sehen, in dem sie ihre Freunde Ginna und Edwin in den Bund der Ehe führt.

Für die Fans von Keanu Reeves sind die neuen Bilder etwas ganz Besonderes: Seit zwei Jahrzehnten hat der Schauspieler keine Beziehung mehr öffentlich gemacht. Dass dieser Pärchen-Auftritt eine Welle in den Medien auslösen wird, dürfte ihm bewusst gewesen sein - was umso klarer macht, dass diese Beziehung etwas Ernstes ist.