Seit wenigen Tagen ist bekannt: Die Fortsetzungen von "Matrix" und "John Wick" werden laut aktuellem Stand am selben Tag in den US-Kinos starten. Wann deutsche Fans die Filme sehen können, steht bisher nicht fest. Was aber wiederum sicher ist: In beiden Streifen wird der Schauspieler Keanu Reeves (55) zu sehen sein, weshalb seine Fans am 21. Mai 2021 jetzt einen Keanu-Reeves-Tag planen. Das beweisen Tweets.

So beschreibt ein User beispielsweise, wie es an besagtem Tag ablaufen wird: "Keanu-Fans verlassen die Kinos und kommen sofort zurück." Eine andere Nutzerin schildert eine ähnliche Situation und bekommt in den Kommentaren Zustimmung von jemandem, der einen Keanu-Tag fordert... Bleibt nur noch die Frage offen: Welchen Film sieht man sich zuerst an?