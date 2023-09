"Er ist so eine Inspiration für mich", sagt Alexandra Grant über Keanu Reeves. Ihre Arbeit sei durch ihn glücklicher geworden.

Alexandra Grant (50) hat in einem seltenen Interview einen Einblick in ihre Beziehung zu Hollywoodstar Keanu Reeves (59) gegeben. "Was ich an Keanu und unserem Austausch liebe, ist, dass wir uns gegenseitig dazu drängen, neue Wege zu bauen", erzählte sie am Rande der Los Angeles Beverly Arts Icon Awards.

"Er ist so kreativ, er ist so nett"

Die bildende Künstlerin war alleine zu der Veranstaltung im Four Seasons Hotel gekommen und sinnierte im Interview mit "People" darüber, ob es besser ist, als Paar über den roten Teppich zu schreiten: "Die gute Nachricht, wenn man sich als Erwachsener verliebt, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, als meine Beziehung begann, meine eigene Karriere aufgebaut hatte", erzählt sie. "Ich fühle mich in der Beziehung auf dem roten Teppich sehr sicher." Für ihre Partnerschaft bedeute das: Sie seien "im besten Sinne" voneinander abhängig und gleichzeitig unabhängig.

Auf die Frage, wie sie und der Schauspieler im beruflichen Umfeld miteinander interagieren, erinnerte sich Grant an einen Moment, in dem sie kreativ feststeckte: "In einem Moment der Frustration in meinem Leben sagte ich einmal: 'Manchmal fühle ich mich wie ein Maserati, der im Stau steht', dass ich diesen großen Motor habe, aber aus verschiedenen Gründen nie fahren könnte." Sie glaube, dass es jedem kreativen Menschen so gehe. Dank Reeves scheint sie diese Hürde jedoch überwinden zu können: "Was ich an Keanu und unserem Austausch liebe, ist, dass wir uns gegenseitig dazu drängen, neue Straßen zu bauen. Zu sehen, wie die andere Person Probleme löst, ist inspirierend, zum Beispiel: 'Na ja, okay, das hier ist eine Sackgasse.' Wie probiere ich das andere aus?'"

Sie betonte weiter: "Er ist eine große Inspiration für mich. Er ist so kreativ, er ist so nett. Er arbeitet so hart." Die 50-Jährige meinte, dass beide durch ihre Arbeit verbunden seien: "Meine Arbeit ist viel mehr eine private Aufführung, aber ich habe einen Text, den ich im Studio in ein Gemälde, in ein Objekt interpretiere", sagte sie. "Er nimmt den Text privat auf und verwandelt ihn dann in eine öffentliche Aufführung. Es gibt eine Beziehung. Wir sind im Herzen sowohl Leser als auch Forscher. Wir kümmern uns beide um Menschen und wir kümmern uns um Charaktere."

Durch ihre Arbeit verbunden

Es gebe viele Gemeinsamkeiten bei ihnen. "Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich einen Film mache, wie wir es jetzt im Streik sehen, dass es sich um ein Kreuzfahrtschiff handelt. Jeder ist von jedem anderen abhängig. Man kann nicht losfahren und - als Künstler war ich vielleicht zu Beginn meiner Karriere in einem Kajak auf dem Meer der Kreativität. Jetzt ist es vielleicht ein kleines Schnellboot, aber es ist immer noch viel wendiger." Sie glaube, dass das auch für Reeves sehr inspirierend sei. "Um einen Film zu machen, braucht man Hunderte von Menschen. Um ein Künstler zu sein, muss man das nicht tun. Sie benötigen eines. Sie benötigen eine Gemeinschaft, um die Arbeit in die Welt zu bringen, aber nicht, um sie tatsächlich umzusetzen. Ich denke, ein Teil der Inspiration sind die Größenunterschiede."

Ihre Kunst habe sich auch "absolut" verändert, seitdem sie mit dem Hollywoodstar zusammen ist. Ihr habe mal jemand gesagt: "Ich kann sehen, dass Ihre Arbeit glücklicher geworden ist." Und das sei auch der Fall. Die Arbeit mache mehr Spaß, wenn man privat glücklich sei.

Sie ist "so stolz" auf ihn

Keanu Reeves konnte seine Freundin nicht zu der Veranstaltung begleiten, da er an dem Abend mit seiner Band Dogstar auftrat. "Ich bin wirklich stolz", sagte sie dazu. "Ich bin ein großer Dogstar-Fan. Ich hatte das große Vergnügen, zu ihrer ersten öffentlichen Show zu gehen, und da ich das neueste Album schon seit einiger Zeit höre, war ich eine der wenigen im Publikum, die alle Texte kannte. Das war wirklich cool. Es macht Spaß. Es macht mehr als nur Spaß."

Sie fuhr fort: "Ich habe zu allen Texten getanzt und dann habe ich mich umgeschaut und gedacht: 'Niemand außer mir und ein paar Leuten hat das Album gehört.'" Grant sagte, sie sei "so stolz" und "glücklich" für Reeves' Alternative-Rock-Band, die dieses Jahr nach 20 Jahren wieder zusammenkam. "Ich bin froh, dass sie dazu in der Lage sind." Sie fügte hinzu, dass sie es "wirklich großartig findet, dass Keanu die Fähigkeit hat, sich zum Musiker zu entwickeln".

Das Paar hatte sich 2019 erstmals bei einer Veranstaltung gezeigt, soll aber schon länger zusammen sein. Im April 2023 zelebrierten sie ihre Liebe ganz öffentlich: Bei der Gala des Museum of Contemporary Art in Los Angeles feierten sie einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Der "John Wick"-Star und die Künstlerin hielten dabei nicht nur Händchen, sie küssten sich auch vor den Fotografen. Der Hollywood-Star schwärmte auch schon von seiner Freundin. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin sagte er über seinen letzten Glücksmoment: "Vor ein paar Tagen mit meinem Schatz." Er und Alexandra Grant seien "im Bett" und "miteinander verbunden" gewesen. "Wir haben gelächelt, gelacht und gekichert. Wir fühlten uns großartig. Es war einfach sehr schön, zusammen zu sein."