von Christian Hensen Während einer Autogrammstunde unterhält sich Schauspieler Keanu Reeves mit einem jungen Fan – der wird die Begegnung mit seinem "vermutlichen Lieblingsschauspieler" wohl nie vergessen.

Für seine Comicbuchreihe "BRZRKR" gab Schauspieler Keanu Reeves eine Autogrammstunde in Los Angeles. Ein Video von diesem Überraschungstermin machte nun die Runde. Denn Keanu traf dort auf einen neunjährigen Superfan namens Noah und unterhielt sich mit ihm eine ganze Weile.

Keanu Reeves bedankt sich bei neunjährigem Fan

"Ich bin so ein großer Fan", prescht der kleine Junge vor. "Wie lautet dein Name?", will Reeves wissen. "Noah, mein Name ist Noah". "Hi Noah, ich bin Keanu", grüßt der Schauspieler. "Sie sind vermutlich mein Lieblingsschauspieler auf der ganzen Welt", lässt der kleine Junge ihn wissen. "Oh mein Gott, Noah, danke", fühlt sich Reeves geehrt. "Hast du Duke Caboom in 'Toy Story 4' gesehen?", will er wissen. "Oh ja! Der ist mein Lieblingscharakter", sagt Noah begeistert. Reeves wiederholt einen Spruch aus dem Film: "Kanadas bester Stuntman!" Er wird wieder ernster: "Ich bin sehr froh, dass es dir gefallen hat. Ich habe es sehr genossen, Duke Caboom zu spielen."

Das Video dauert nur 24 Sekunden, aber es zeigt, was für eine nette Person Keanu Reeves ist. Unter Fans ist das kein Geheimnis. Der Schauspieler fiel in der Vergangenheit schon oft mit seiner positiven Art und dem liebevollen Umgang mit seinen Fans auf.

Auf Twitter, wo "IGN" das Video geteilt hat, wurde der Clip fast zwei Millionen Mal angesehen. In den Kommentaren ist man sich einig: Reeves ist schwer in Ordnung. "Ich möchte so sein wie er", schreibt einer. "Die Welt braucht mehr Menschen wie ihn", wünscht ein anderer. "Was für ein ehrlicher und netter Austausch", freut sich ein Zuschauer.

Reeves hatte es nicht immer leicht

Was die Fans an Keanu Reeves wohl am meisten begeistert, ist die Tatsache, dass er seine freundliche und ehrliche Art stets bewahren konnte, obwohl das Schicksal ihm nicht nur einmal in die Quere kam. Mit drei Jahren verließ ihn sein Vater, ein enger Freund starb an einer Überdosis, seine Tochter Ava kam tot zur Welt und seine Freundin starb bei einem Autounfall.

Reeves ließ sich davon nie unterkriegen, blieb stets positiv und findet trotz seiner Berühmtheit immer wieder nette Worte für (auch aufdringliche) Fans. Auch für Spenden und einen vorbildlichen Umgang mit Filmcrews ist er bekannt.