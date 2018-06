"Bester. Tag. überhaupt", kommentierte Keegan-Michael Key (47, "Bühne des Lebens") jetzt ein Bild auf Twitter, das ihn knutschend mit Elisa Pugliese zeigt. Warum der Schauspieler so gute Laune hat? Die Hollywood-Filmproduzentin und er sind nun Mann und Frau. In einer intimen Zeremonie in ihrem Zuhause in New York City haben sich die beiden am gestrigen Freitag das Jawort gegeben. Das berichtet das US-Magazin "People".

Nur die Familien sowie Freunde des Brautpaares hätten an dem besonderen Tag dabei sein dürfen, heißt es weiter. Erst heute, am Samstag, soll dann ein etwas größerer Empfang stattfinden, um den neuen Lebensabschnitt von Keegan-Michael und Elisa Key gemeinsam zu feiern. Verlobt hatten sich die beiden im November letzten Jahres.