Seit 2007 können Fans in der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" am Privatleben des Jenner-Kardashian-Clans teilhaben. Zum Auftakt der US-Premiere der 18. Staffel kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Kourtney Kardashian (40) und ihrer jüngeren Schwester Kim (39). Mit schweren Folgen: Kourtney gab ihren Ausstieg aus der Serie bekannt. Das teilte sie über ihren Twitter-Account mit, nachdem ihr eine Zuschauerin vorgeschlagen hatte, sie solle die Show doch verlassen.

"Ich reiß mir auch den Arsch auf"

Der Grund für die Auseinandersetzung: eine Diskussion über Zeit mit der Familie und den Kindern. Nachdem Kim Kardashian betonte, dass sich vor allem sie und Khloé (35) für die Familie einsetzen würden, platzte der älteren Schwester der Kragen. "Kim, du tust immer so, als wenn ich nichts mache. Es wird Zeit, dass du mal deine Sicht auf die Dinge veränderst, ich reiß mir auch den Arsch auf", stellte Kourtney klar und ergänzte: "Und selbst wenn ich nur Mutter sein möchte und zu Hause bleiben will, dann hast du das auch zu akzeptieren." Wie genau Kourtney Kardashians Abschied aussieht, bleibt abzuwarten.