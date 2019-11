Fragwürdige Aktion: Am Mittwoch teilte Khloé Kardashian (35) auf Instagram eine Vorschau der kommenden Episode von "Keeping Up With The Kardashians", in der einige Familienmitglieder sich gegenseitig mit Essen bewerfen. Am Ende schüttet Kim Kardashian West (39) sogar einen gefüllten Eistee-Krug über dem Kopf ihrer Mutter Kris Jenner (64) aus. Einigen Fans gefiel das Verhalten der Reality-TV-Stars allerdings gar nicht und sie hielten nicht mit Kritik hinterm Berg.

"Das ist sehr unsensibel!! Es gibt Menschen, die sich kaum das Frühstück leisten können", schrieb ein Nutzer dem Magazin "People" zufolge unter den Social-Media-Post. Immerhin: Auch Khloé Kardashian selbst war scheinbar nicht begeistert von dem, was sich in der Szene vor ihren Augen abspielte. Im Clip hört man sie sagen: "Das ist, in der Welt jeder normalen Person, bizarr, beunruhigend und inakzeptabel."