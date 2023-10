Kein "Hotel Papa": Arnold Schwarzeneggers Kinder mussten Toiletten schrubben

von Christina Klein Anlässlich der Veröffentlichung seines Buches "Be Useful: Seven Tools for Life" (zu Deutsch "Sei nützlich: Sieben Werkzeuge fürs Leben") verriet Arnold Schwarzenegger, wie er seine Kinder zu nützlichen Menschen erzog.

Wenn man sich den Terminator als Vater vorstellt, so liegt die Vorstellung einer strengen Kindererziehung definitiv näher, als die des nachlässigen Kuschelpapas – und damit liegt man richtig. Arnold Schwarzenegger packte am Montag bei Jimmy Kimmel aus, wie er seine Kinder zu eigenständigen Menschen erzog, Geld hin oder her.

Trotz eines Vermögens von rund 410 Millionen Dollar, so schätzt das "Vermögen Magazin" den Besitz Schwarzeneggers ein, kamen die Kinder von Arnold Schwarzenegger nicht drumherum, ordentlich im Haushalt zu helfen und gewisse Grundregeln zu lernen.

Der Vater von fünf Kindern, von denen vier bei ihm und seiner Ex-Frau Maria Shriver aufwuchsen, eines stammt aus einer Affäre, gibt zu, dass seine Erziehung für amerikanische Verhältnisse durchaus streng war. Er gab an, dass es die Pflicht der Kinder war, ihre Bäder zu putzen – egal, ob es Toiletten schrubben oder Duschen putzen war. Auch ihre Wäsche mussten die Schwarzenegger-Kids selbst waschen, das Publikum im Kimmel-Saal applaudierte.

Arnold Schwarzeneggers Härte: Matratze landete im Pool

Im weiteren Plausch mit Jimmy Kimmel verriet er, dass es auch die Pflicht der Kinder war, ihre Betten morgens selbst zu machen. Einmal ließ sein Sohn jedoch das Bett vom Kindermädchen herrichten. Als Schwarzenegger dies herausfand, folgten umgehend Konsequenzen: "Also, ich kam herein und das Bett war so makellos gemacht, dass ich es mir ansah und sagte: 'Patrick, hast du das gemacht?' und er sagte: 'Nein, das habe ich nicht.' Also schnappte ich mir die Matratze, öffnete die Türen und warf sie vom Balkon in den Pool", so Schwarzenegger. Er fügte hinzu, dass Patrick die Matratze und die Kissen selbst wieder aus dem Pool fischen musste.

Auch seine Tochter Katherine bekam die Erziehungshärte des Terminators zu spüren. Als er sie mehrmals aufgefordert hatte, doch bitte ihre Tennisschuhe aus dem Weg zu räumen, verbrannte Schwarzenegger sie kurzerhand im Kamin. Aus seiner eigenen Erziehung lernte Schwarzenegger auch, dass man die Lichter ausmacht, wenn man nicht im Zimmer ist, um Energie zu sparen. Das gab er an seine Kinder weiter. Hielten sich seine Kinder nicht dran, schraubte er die Glühbirnen raus.

Arnold Schwarzeneggers Buch mit Tipps fürs Leben erscheint am 10. Oktober – seine Kinder, haben es vermutlich nicht mehr nötig dies zu lesen und sind bestens geschult.

Quellen: Daily Mail, Jimmy Kimmel, Vermögen Magazin