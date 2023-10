Keine Chance auf Versöhnung? Oliver Pocher löscht alle Amira Bilder

von Christina Klein Es scheint wirklich das Ende einer Liebe zu sein – Oliver Pocher zieht nach der Trennung von seiner Frau Amira einen deutlichen Schlussstrich. Der Comedian löscht sie aus seinem Leben.

Erst vor einer guten Woche, am 28. September, an Amiras Geburtstag, schrieb Oliver Pocher emotionale Zeilen über sie bei Instagram. Er gratulierte seiner Noch-Ehefrau und stand erstmals öffentlich zu seinem Schmerz über die Trennung.

"Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich", schrieb Pocher. Es wirkte wie das letzte Aufbäumen vor dem Fall. In diesem Fall, die Trennung zu akzeptieren. Zu vermuten, dass die Beziehung vorerst kein Liebes-Comeback erfahren wird. Geahnt hat Pocher das schon zu dem Zeitpunkt dieses Postings, denn er schrieb auch: "Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen)."

Amira Pocher reagierte öffentlich darauf nicht, obwohl sie so gut wie jeden Geburtstagsgruß bei Instagram repostete – Olivers war nicht dabei. Und auch in der darauffolgende Podcast-Folge "Die Pochers" blieb das Feedback zu den emotionalen Geburtstagswünschen ihres Mannes verhalten. Einen weiteren Sargnagel für die Pocher-Ehe schenkten Amiras Mutter und ihr Bruder der Moderatorin dann zum Geburtstag: eine Katze.

Das Paar lebt mittlerweile getrennt voneinander und Oliver ist allergisch gegen Katzen. Ein Revival der beiden daher unwahrscheinlich. In der aktuellsten Podcastfolge des Paares äußert sich der 45-Jährige zu dem unverhofften Geschenk deutlich negativ. Er hält nichts davon, jemandem ohne Absprache ein Tier zum Geburtstag zu schenken. Man hört die Verärgerung in seiner Stimme. Vermutlich auch, weil es verdeutlicht, dass die Trennung real ist.

Eine Vermutung, die auch bei Oliver Pocher zur Realität zu werden scheint, denn er räumt seinen Instagram-Account auf. Gut eine Woche nach dem emotionalen Posting, ohne dass ein Liebes-Comeback sich am Horizont zeigt, schmeißt er Amira aus seinem Instagram-Account raus, indem er alle gemeinsamen Fotos löscht. Nur eins hat er drin gelassen, ein sehr lustiges Video der beiden, was einen Viewekord mit 5,2 Millionen Aufrufen auf dem Pocher-Account darstellte.

Es ist das letzte Andenken in den Sozialen Medien, an eine Ehe, die von Humor geprägt war. Doch nun scheint Pocher den Neuanfang auch in der virtuellen Welt durchzuziehen.

Quelle: Instagram

+++ Lesen Sie auch +++

"Let's Dance": Angelina Pannek greift Mütter wie Amira Pocher wegen Teilnahme an

'Let's Dance": Das müssen Sie über Amira Pocher wissen

Amira Pocher bei "Let's Dance": Psychisch belastet nach Oliver Pochers Ohrfeige