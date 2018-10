Nichts als die ungeschönte Wahrheit: Schauspielerin Keira Knightley (33, "Stolz und Vorurteil") hat sich in einem Essay namens "The Weaker Sex" (auf Deutsch: Das schwächere Geschlecht) dafür ausgesprochen, das Tabuthema Geburt in der Öffentlichkeit mehr und ehrlicher zur Sprache zu bringen.

Der Beitrag, den das Portal "Refinery29" in Auszügen veröffentlichte, ist in einer von "The Pink Protest"-Mitbegründerin Scarlett Curtis zusammengestellten Sammlung mit dem Titel "Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies)" enthalten. Außerdem wirkten daran Emma Watson, Saoirse Ronan, Adwoa Aboah, Jameela Jamil und Whitney Wolfe Herd mit.

In ihrem Beitrag schreibt Knightley über die Geburt ihrer Tochter Edie (3) im Mai 2015: "Ich erinnere mich an die Scheiße, das Erbrochene, das Blut, die Stiche. Ich erinnere mich an mein Schlachtfeld. Dein Schlachtfeld und dein Leben pulsierten. Überleben. Und ich bin das schwächere Geschlecht? Bist du es?"

Das hat sie Herzogin Kate zu sagen

Ihre Tochter wurde einen Tag, bevor Herzogin Kate (36) am 2. Mai 2015 ihre Tochter Prinzessin Charlotte (3) zur Welt brachte, geboren. Dieses Ereignis hat sich Knightley ins Gedächtnis gebrannt: "Wir stehen auf und schauen auf den Fernseher. Sie [Herzogin Kate] ist sieben Stunden später aus dem Krankenhaus entlassen worden, ihr Gesicht ist geschminkt und ihre High Heels sind angezogen. Das Gesicht, das die Welt sehen will."

In ihrem Essay wird deutlich, dass Knightley sich nicht vorstellen kann, dass Herzogin Kate direkt nach der Geburt wieder derart makellos vor der Öffentlichkeit stehen könne. "Versteckt unseren Schmerz, unsere aufgerissenen Körper, unsere leckenden Brüste, unsere tobenden Hormone", schreibt die Britin. An die Ehefrau von Prinz William (36) gerichtet, fügt sie hinzu: "Sieh schön aus. Sieh stilvoll aus, zeig dein Schlachtfeld nicht, Kate. Sieben Stunden nach deinem Kampf mit Leben und Tod, sieben Stunden, nachdem dein Körper aufgebrochen ist und blutiges, kreischendes Leben herausgekommen ist. Zeig es nicht. Sag es nicht. Steh dort mit deinem Mädchen, umringt von einem Rudel männlicher Fotografen."