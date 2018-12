"Ich wollte nie einen Penis haben. Die Vorstellung, dass etwas so Verletzliches zwischen meinen Beinen baumelt [...] Ich denke, ich komme gut ohne aus."

Über was sich Hollywood-Stars wie Keira Knightley (33, "Stolz und Vorurteil") so ihre Gedanken machen. Im Interview mit "The Guardian" hat die Schauspielerin doch tatsächlich über die Vor- und Nachteile des männlichen Geschlechtsorgans philosophiert. Der Grund: "Fast jeder Charakter, den ich gespielt habe, hat versucht, aus dem Bild der Weiblichkeit auszubrechen", sagt sie. In Hinblick auf eine Tatsache könne sie das sogar nachvollziehen. "Im Stehen an einen Baum pinkeln zu können", stelle sich die 33-Jährige wirklich "bequem" vor. Tagein, tagaus einen Penis zwischen ihren Beinen hängen zu haben, sei dann allerdings doch nicht so ihr Ding.