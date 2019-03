Wie englische Medien berichten, ist Keith Flint, Frontmann der Band The Prodigy ("Firestarter"), gestorben. Die britische Zeitung "The Sun" meldete Montagmittag, dass der Sänger am Morgen im Alter von 49 Jahren tot in seinem Haus in der Grafschaft Essex gefunden wurde.

Sein Tod werde nicht als verdächtig eingestuft, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurden Polizei und Krankenwagen gegen 08:10 Uhr morgens gerufen, "weil Sorge um das Wohl eines Mannes bestand". Helfen konnten die Sanitäter und Polizisten dem 49-Jährigen nicht mehr.