Kelly Clarkson schwelgt auf Instagram in Erinnerungen. Die Sängerin hat vor genau 20 Jahren die erste Staffel von "American Idol" gewonnen.

20 Jahre ist es nun her, dass US-Sängerin Kelly Clarkson (40) mit ihrem Sieg bei "American Idol" ihren ganz großen Durchbruch auf der Bühne feierte. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums hat sie auf Instagram ein paar emotionale Zeilen der Dankbarkeit an ihre Fangemeinde gepostet.

"Heute vor 20 Jahren habe ich 'American Idol' gewonnen und es hat den Lauf meines Lebens für immer verändert. Dieser Moment war die Tür, die so viele Zugänge, Möglichkeiten und kreative Partnerschaften öffnete, für die ich alle meine Tage dankbar sein werde", schreibt Clarkson. Ihre Familie und all die Freundschaften, die sie seither geschlossen habe, seien für sie "unbezahlbar". "Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht hier", so die Sängerin.

Ein weiteres Dankeschön richtet sie außerdem an all jene, die damals vor 20 Jahren für sie gevotet haben, als sie ihre herausragende Stimme bei dem US-amerikanischen Pendant von "Deutschland sucht den Superstar" zum Besten gab. "Ich hoffe, ihr habt alle Menschen in eurem Leben, die euch mit Lachen und Hoffnung erfüllen, und wenn ihr das nicht habt, dann sucht weiter, denn ich verspreche euch, sie suchen auch nach euch", schließt sie ihren Beitrag.

Castingshow machte sie zum internationalen Star

Kelly Clarkson gewann am 4. September 2002 die erste Staffel von "American Idol". Heute ist die inzwischen mehrfache Grammy-Preisträgerin nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Mit Songs wie "Breakaway", "Since U Been Gone" oder "Because of You" feierte die Sängerin große Erfolge. Von 2018 bis 2021 nahm sie auf dem roten Stuhl von "The Voice USA" Platz. Seit 2019 hat sie mit der "The Kelly Clarkson Show" ihre eigene Talkshow bei NBC.