Nachdem Kelly Clarkson (36, "Because Of You") sich bereits im letzten Jahr als Moderatorin der Billboard Music Awards bewiesen hat, darf die Sängerin jetzt nochmal ran. Via Instagram teilte sie nun durch ein Video mit, dass sie die Preisverleihung wieder moderieren wird und dass die Show in Las Vegas stattfindet: "Ich hatte im letzten Jahr so viel Spaß beim Ausrichten der Billboard Music Awards, dass ich wieder zurück bin", schreibt sie unter ihrem Post.

In dem Clip bringt der "American Idol"-Star die Worte "2019 BBMAs Host" in einer blauen Neonschrift zum Leuchten, indem sie zwei Kabel zusammensteckt. Fans dürfen sich also auf einen weiteren Moderations-Auftritt ihres Idols freuen: Die Show wird am 1. Mai um 20 Uhr live auf NBC übertragen.