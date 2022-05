Kelly Osbourne erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Freund. Das hat die Tochter von Ozzy Osbourne auf Instagram mitgeteilt.

In den vergangenen Wochen war es auf Instagram ziemlich ruhig im Kelly Osbourne (37). Die Tochter von Kultrocker Ozzy Osbourne (73) meldet sich jetzt aber mit einem Knall zurück: Sie erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Freund Sid Wilson (45)!

Osbourne veröffentlichte zwei Fotos, auf denen sie mit Ultraschallbildern zu sehen ist. Und auch im beigefügten Kommentar bestätigt sie, dass sie schwanger ist. "Ich weiß, dass ich in den vergangenen Monaten sehr ruhig war, also habe ich mir gedacht, dass ich mit euch allen teile, warum das so ist", schreibt die 37-Jährige. "Ich bin überglücklich, bekanntgeben zu können, dass ich eine Mami werde." Nur zu sagen, "dass ich glücklich bin, reicht nicht aus", schreibt Osbourne weiter. Sie sei geradezu "ekstatisch". Wilson meldete sich ebenfalls mit mehreren Herzchen zu Wort - und mit einem kleinen Familien-Emoji.

"Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter"

Erst im Februar hatte Osbourne ihre Beziehung mit Wilson, DJ der Band Slipknot, öffentlich gemacht. Sie teilte am Valentinstag bei Instagram unter anderem ein Bild, auf dem sie sich einen Schmatzer aufdrücken. Nach 23 Jahren der Freundschaft könne sie es nicht glauben, in welcher Beziehung die beiden heute zueinander stehen würden. "Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und ich bin zutiefst in dich verliebt, Sidney George Wilson", erklärte sie weiter.

Zahlreiche Fans beglückwünschten das Paar bei Instagram zur freudigen Baby-News. Auch einige Promis, darunter Sängerin Jessie J (34), Vanessa Bryant (40) und David Furnish (59) posteten Glückwünsche oder Herzchen-Emojis in den Kommentaren.