Trotz Corona-Isolation scheint Kelly Osbourne (35, "One Word") der Spaß am Flirten nicht verloren gegangen zu sein. Ihr Schwarm: "Unorthodox"-Star Amit Rahav (24). Sie bezeichnet sich sogar als zukünftige Ehefrau des Schauspielers.

Foto-Collagen - und eine geplante Hochzeit?

Alles begann damit, dass Osbourne ein Bild aus der Hochzeitsszene der Netflixserie postete. Dabei montierte sie allerdings ihr Gesicht über das von Shira Haas (24), die in "Unorthodox" die Ehefrau von Yanky (Amit Rahav) spielt. "Ihr seid nicht auf dem neuestens Stand! Bye, bye Joe Exotic! Hallo Yanky!", kommentierte Osbourne mit einem Seitenhieb auf die Erfolgsdokumentation "Tiger King" und fügte die Hashtags "süchtig" und "Yanky4life" hinzu. Den Segen von Filmehefrau Esty bekam sie sogleich: "Er gehört ganz dir", kommentierte Haas.

Auch auf eine Reaktion ihres Angebeteten musste Osbourne nicht lange warten. Rahav kommentierte mit Herz-Smileys, woraufhin die Sängerin erneut in die Offensive ging: Sie kopierte sich in ein Bild, das den Schauspieler im Bett zeigt und schrieb: "Flashback-Friday: Als ich in den Armen meiner einen großen Liebe, Amit Rahav, lag ... Mach dir keine Sorgen, Liebster. Wir werden bald wieder zusammen sein."

Rahav sprang offenbar auf den Isolations-Flirt an, denn Osbourne teilte einen Chatverlauf der beiden in ihrer Story, der zeigt, dass sie heftig miteinander flirteten. Doch damit nicht genug: Mittlerweile beschreibt sie sich in der Insta-Bio als die "Zukünftige Ehefrau von Amit Rahav".