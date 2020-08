Kelly Osbourne hat in den vergangenen zwei Jahren rund 40 Kilo Gewicht verloren. Wie sie das geschafft und warum sie ihr Leben radikal verändert hat, plauderte die 35-Jährige nun in einem Podcast aus.

Vor wenigen Wochen überraschte Kelly Osbourne mit der Nachricht, dass sie 40 Kilo abgenommen hat. "Ich habe hart daran gearbeitet und es fühlt sich so gut an", kommentierte die Tochter von Musiker Ozzy Osbourne ihr verändertes Äußeres auf Instagram. Nun verriet die 35-Jährige in dem Podcast "Hollywood Raw", dass sie sich vor zwei Jahren den Magen verkleinern ließ, um ihr Ziel zu erreichen. "Es ist mir völlig egal, was die Leute sagen. Ich habe es getan und ich bin stolz darauf. Ich würde deshalb niemals lügen. Es ist das Beste, was ich je gemacht habe", sagte Osbourne den US-Moderatoren Dax Holt und Adam Glyn.

Es sei ihr jedoch nicht nur darum gegangen, Gewicht zu verlieren, sie wollte ihr komplettes Leben verändern, gestand die Britin. "Ich habe alles an mir gehasst. Ich erinnere mich daran, wie ich im August 2017 meinen Bruder angerufen habe und ihm sagte: 'Ich bin durch. Ich brauche Hilfe. Ich möchte nicht länger eine dicke, betrunkene Verliererin sein, ich möchte eine schlanke Gewinnerin sein.' Ich war bereit, an mir zu arbeiten und das habe ich getan."

Kelly Osbourne kämpfte gegen die Alkoholsucht

Kelly und ihr ein Jahr jüngerer Bruder Jack Osbourne wurden durch die Reality-TV-Show "The Osbournes" bekannt, die ab 2002 bei MTV ausgestrahlt wurde und das Leben der Familie dokumentierte. Die Drogensucht von Sänger Ozzy Osbourne wurde ebenso thematisiert wie die Krebserkankung seiner Frau Sharon. Auch ihre ältesten Kinder Kelly und Jack entwickelten ein Alkoholproblem und mussten eine Entziehungskur machen.

"Ich habe mit dem Trinken aufgehört, das ist das Beste, was ich je getan habe", sagte Kelly Osbourne in dem Podcast. Bevor sie an ihren äußerlichen Veränderungen arbeiten konnte, musste sie zunächst ihre Einstellung korrigieren. Sie begann zweimal täglich zu meditieren und sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren. "Das Wichtigste war, glücklich zu werden. Man kann so etwas nur schaffen, wenn man seelisch stark genug ist."

Zwei Jahre habe sie daran gearbeitet ihr Leben zu verändern, mit Erfolg. Dass Osbourne nun so viele positive Reaktionen auf ihre schlanke Figur erhält, kommentiert sie eher zurückhaltend. "Die Menschen bemerken es jetzt, weil ich an meinem Ziel angekommen bin", sagte sie. Der ganze Prozess dahinter und wie hart es gewesen sei, dieses Ziel zu erreichen, sei für Außenstehende nicht sichtbar.

Quelle: Podcast "Hollywood Raw with Dax Holt and Adam Glyn"