Kelly Rowland wurde am Donnerstag bei der amfAR-Gala geehrt. Unterstützung bekam sie dabei von Ehemann Tim Weatherspoon und Sohn Titan.

Sängerin Kelly Rowland (41) ist am Donnerstag bei der amfAR-Gala im Pacific Design Center in West Hollywood mit einem Preis geehrt worden. Den Award of Courage nahm sie in Begleitung ihres Ehemannes Tim Weatherspoon und ihres Sohnes Titan Jewell entgegen, der an diesem Freitag (4. November) seinen achten Geburtstag feiert. Laut "Daily Mail" posierte das Trio nicht nur für die Fotografen, sondern zeigte sich auch bei der Verleihung des Preises gemeinsam auf der Bühne.

Lässig im Anzug

Rowland trug zu dem feierlichen Anlass eine ausladende Bustier-Robe in Schwarz mit transparentem Rock und Feder-Saum. Die Federn spiegelten sich auch im Cape wider, mit dem Rowland das Outfit komplettierte. Zu dem aufregenden Kleid kombinierte die ehemalige Destiny's-Child-Sängerin zudem glitzernden Silberschmuck, ihren kurzen Bob trug sie offen und im Mittelscheitel frisiert. Rowlands Ehemann entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und einer schwarzen Fliege. Der gemeinsame Sohn hatte sich ebenfalls schick gemacht und trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Durch weiße Sneaker bekam das Outfit einen lässigen Look.

Tim Weatherspoon und Kelly Rowland sind seit 2014 verheiratet. Ihr zweiter Sohn, Noah Jon Weatherspoon, kam am 21. Januar 2021 zur Welt.