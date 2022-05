Mit ihrer Darstellung von Lily van der Woodsen spielte sich Kelly Rutherford in "Gossip Girl" in die Herzen der Fans. Jetzt versucht sich die Schauspielerin in einer anderen Branche.

Sie war die leicht unterkühlte und dabei unheimlich schicke Lily van der Woodsen in der Erfolgsserie "Gossip Girl". Heute ist Kelly Rutherford den meisten Fans immer noch als Teil der "Upper East Siders" bekannt, doch nur die Schauspielerei reicht der US-Amerikanerin offenbar nicht mehr. Sie ist Mitgründerin der neuen Social-Media-App "whyzzer".

Kelly Rutherford investiert in deutsches Unternehmen

Ihre Mitgründer der Plattform sind die Cousins Benjamin Buthmann und Eric Garsleitner, die eigeninitiativ auf Rutherford zugegangen sind. Es habe sofort geklickt, erzählt Rutherford dem stern. Das soziale Netzwerk soll es Nutzer:innen ermöglichen, Wissen und Expertise einfach aufzubereiten, zu teilen und zu konsumieren. In eine Social-Media-App zu investieren, war für Rutherford neu. Seit einiger Zeit schon ist in Hollywood und unter Prominenten ein Phänomen zu erkennen: Unzählige Schauspielerinnen oder auch Sängerinnen fangen an, über ihre Branchen hinaus Erfolg zu haben. So wurde Superstar Rihanna in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Komestik-Unternehmerinnen weltweit. Ariana Grande, Selena Gomez oder auch Jennifer Aniston und Scarlett Johansson haben alle eigene Marken gegründet.

"Es ist für jeden wichtig, kreativ erfüllt zu sein. Und das ist nicht immer nur in einem Aspekt unseres Lebens der Fall. Wenn man zum Beispiel jung ist und mit dem Modeln anfängt, heißt das nicht, dass man keine anderen Interessen hat. Dasselbe gilt für Schauspieler. Wir sind nicht mehr auf eine Sache beschränkt", erklärt Rutherford im Interview.

Von Männern dominierte Finanzwelt

Dass die Finanz-Welt noch immer von Männern dominiert wird, dessen ist sie sich bewusst. Den wichtigsten Tipp, den sie für Frauen hat: "Unterstützt euch gegenseitig." "Die Finanzbranche hat den Männern viel Erfolg beschert, also ist es richtig, wenn Frauen sagen: 'Okay, wir werden hier auch etwas aufbauen'". Und sie glaubt daran, dass Investorinnen dem Markt Mehrwert schaffen. "Frauen verstehen den Markt manchmal wirklich auf eine andere Weise. Mütter zum Beispiel wissen, welche Produkte sie besonders häufig kaufen. Also würden wir wahrscheinlich sagen, lasst uns in diese Produkte investieren", sagt sie dem stern.

Für Rutherford hat das Investment in "whyzzer" noch einen anderen, persönlichen Vorteil: Ihre zwei Kinder Hermés und Helena leben bei ihrem Vater, dem Hamburger Daniel Giersch, in Frankreich. Nach Europa zieht es die Schauspielerin also ohnehin regelmäßig.