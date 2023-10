Frisches Projekt für Ken Jeong: Der Schauspieler könnte schon bald das Gesicht einer neuen US-Talkshow werden.

Seit mehr als 20 Jahren steht Ken Jeong (54) vor den Film- und TV-Kameras und drehte seither für zahlreiche Kinoproduktionen und das Fernsehen. Schon bald könnte er aber in einer neuen Rolle auftreten. Jeong, der derzeit unter anderem ein Teil des Teams der US-Version von "The Masked Singer" ist, könnte seine eigene Talkshow bekommen. Das legt ein Bericht von "Page Six" nahe.

Streng geheimes Talkshow-Projekt

Bei TV-Insidern gehe demnach das Gerücht um, dass der Schauspieler durch ein Talkformat führen wird. "Jeder tuschelt darüber", auch wenn alles noch "streng geheim" sei, habe eine anonyme Quelle erzählt. Am Wochenende werde eine Pilotfolge für die Show aufgezeichnet. Sollte diese erfolgreich sein und eine reguläre Talkshow daraus werden, sei Jeong zudem als leitender Produzent vorgesehen.

"Ken ist einer von nur einer Handvoll Menschen auf der Welt, die das Zeug dazu haben, als Talkshow-Moderator erfolgreich zu sein und wir freuen uns, mit ihm im Geschäft zu sein", hieß es auf Anfrage von "Page Six" vonseiten des für das Format zuständigen Unternehmens. Das Publikum könne "auf vielen Ebenen" eine Verbindung zu Jeong aufbauen - "nicht nur, weil er so talentiert, unterhaltsam und urkomisch ist, sondern weil es das Gefühl hat, dass er aufrichtig, mitfühlend, furchtlos, freundlich und einfach aufrichtig nett ist".

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer dürften Jeong auch nach über einem Jahrzehnt insbesondere aus den "Hangover"-Filmen kennen. Als Mr. Chow wurde er an der Seite von Bradley Cooper (48) und Zach Galifianakis (54) durch die Komödientrilogie einer breiten Maße bekannt. 2024 soll er neben weiteren Stars wie Gal Gadot (38), Chris Pine (43), Michelle Yeoh (61) oder auch dem verstorbenen Chadwick Boseman (1976-2020) einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame bekommen, wie im Juni bekannt wurde.