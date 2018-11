Herzlichen Glückwunsch! Am 3. November ist Kendall Jenner 23 Jahre alt geworden. Das erfolgreiche Model verbrachte ihren Ehrentag mit einigen ihrer engsten Freundinnen, wie aus den Instagram Stories von Model-Kollegin Bella Hadid (22) hervorgeht. Trotz der Millionen auf dem Bankkonto scheint es sich um eine recht bescheidene Feier gehandelt zu haben.

Hadid wünschte ihrer Freundin auf Instagram nicht nur "Alles Gute", sondern zeigte auch, was die Mädels am Samstagabend in New York City unternommen haben. So ist auf einigen der Bilder beispielsweise eine bunt geschmückte Wohnung zu sehen. Das Highlight sind eine ganze Reihe an süßen Tierballons, darunter viele Hunde. Außerdem teilte Hadid ein Foto eines selbstgemachten Kuchens, den sie für Jenner gebacken hatte.

Dabei waren offenbar auch die Models Justine Skye und Renell Medrano, die später zusammen mit dem Geburtstagskind eine Art Partybus mieteten. Dieser brachte die Ladys in einen Club, in dem sie eine Karaoke-Session einlegten, wie in ein paar weiteren Clips zu sehen ist. Auch Kendall Jenner zeigte in ihren Stories einige Eindrücke von dem witzigen Abend. "Ich lach' mir den Arsch ab, ich liebe meine Freunde", schrieb sie zu einem Ausschnitt.

Glückwünsche von der Familie

Auch Kendalls Familie überhäufte das Model mit Glückwünschen. Ihre kleine Schwester Kylie Jenner (21) teilte bei Instagram unter anderem mehrere süße Kinderbilder der beiden und bezeichnete Kendall als "meine Komplizin, meine beste Freundin, meine Schwester!"

Halbschwester Kim Kardashian West (38) postete ebenfalls ein altes Bild, auf dem Kendall noch ein Baby ist. "Ich habe niemals einen süßeren oder schöneren Menschen getroffen", schrieb sie unter anderem dazu. Mama Kris Jenner (62) teilte eine Fotomontage mit sechs Bildern, auf denen die beiden meist nebeneinander in die Kamera strahlen. "Du bist das freundlichste, süßeste, liebevollste, gütigste und besondere Mädchen auf der Welt und du hast das größte Herz", schwärmte die stolze Mama.