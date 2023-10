Kurz vor dem Ende der Pariser Fashion Week, die vom 25. September bis zum 3. Oktober 2023 andauert, ließ es der internationale Beauty-Konzern L’Oréal unter dem Eiffelturm richtig krachen. Mit einer Garde an Hollywoods A-Prominenz und einer tollen Botschaft erfüllten sie die Pariser Nacht.

In der europäischen Mode-Hauptstadt versammelten sich am Sonntagabend auf dem Laufsteg Showbiz-Größen wie: Eva Longoria, Hellen Mirren, Andie MacDowell, Elle Fanning, Viola Davis, Aja Naomi King, Camilla Cabello und die neueste im Bunde, Kendall Jenner. Unterstützt wurden die Damen von bekannten Models und Influencerinnen weltweit. Sie alle waren zusammengekommen, um unter der ikonischen "Iron Lady", wie das Wahrzeichen von Paris, der Eiffelturm, auch genannt wird, für Female Empowerment aufzustehen und zu laufen.

Kendall Jenner und Co. machen sich für Female Empowerment stark

Auf dem Laufsteg, der unter dem Motto "Walk your Worth" stand, präsentierten sie perfekte Looks und, wie sollte es auch anders sein bei L’Oréal, darauf abgestimmtes Make-up. Jährlich feiert der Konzern mit seinen Botschafterinnen die Frauen – in diesem Jahr dominierten modische Metallic-Looks.

Der Beauty-Konzern gab zur Standortwahl, die Esplanade unter dem Eiffelturm, in einer Pressemitteilung Mitte September bekannt, dass es "die erste große Veranstaltung, die jemals an diesem monumentalen Ort in Paris stattfand" sei. Weiter heißt es, es sei das Ziel "...auf dem Vorplatz des Eiffelturms in Paris die Inklusion, die Gemeinschaft und das Empowerment von Frauen weltweit zu feiern sowie die Botschafter:innen der weltweit führenden Beauty-Marke zu begrüßen, welche gemeinsam ein kraftvolles, feministisches Statement abgeben werden."

Damit hatte der Konzern nicht zu viel versprochen, sichtlich gutgelaunt feierten die Damen gestern "die Schwesternschaft sowie die Synergie zwischen modernster Schönheitsexpertise und Mode", so die Sprecher.