Kendall Jenners Stalker, der nach einem Bad in ihrem Pool verhaftet worden war, hatte offenbar auch ihre Schwester Kylie Jenner im Visier.

Der Stalker, der Anfang der Woche festgenommen wurde, nachdem er unerlaubt in Kendall Jenners (25) Pool geschwommen war, kam wieder aus dem Gefängnis frei - aufgrund der Corona-Regeln musste er nur sechs Stunden bleiben. Offenbar knöpfte er sich sogleich das nächste Familienmitglied vor: Kendalls jüngste Schwester Kylie Jenner (23). Wie "TMZ" unter Berufung auf die Gerichtsdokumente meldet, erschien der 27-jährige Stalker eineinhalb Tage nach seiner Entlassung an Kylies bewachtem Anwesen, wo er am Dienstag ebenfalls wegen Stalkings erneut verhaftet wurde.

Kendall Jenner beschreibt in den Dokumenten auch die angebliche kriminelle Vergangenheit des Stalkers und behauptet, er sei wegen Entführung verhaftet worden und habe Fotos von ihr auf seinen Social-Media-Seiten. Sie sagt, sie habe Angst um ihre Sicherheit. Die einstweilige Verfügung gegen den 27-Jährigen, laut der er sich mindestens 100 Yards (ca. 90 Meter) von Kendall Jenner entfernt halten muss, schützt nun auch Kylie und die Mutter der beiden, Kris Jenner (65, "Keeping Up with the Kardashians").

