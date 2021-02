Kendall Jenner und NBA-Star Devin Booker wollen ihre Liebe nicht länger geheimhalten. Auf Instagram machen sie ihre Beziehung offiziell.

Kendall Jenner (25, "Keeping Up With the Kardashians") und Devin Booker (24) machen es offiziell: Das Model und der NBA-Basketballspieler sind ein Paar. In einer Instagram-Story teilte Jenner am Valentinstag ein romantisches Turtelfoto, auf dem sich der Profisportler auf einer Küchentheke an seine Liebste anschmiegt. Die 25-Jährige strahlt dabei über das ganze Gesicht und kommentiert den Schnappschuss mit einem Herz.

Mit ihrem Instagram-Debüt bestätigen die beiden die Liebesgerüchte, die seit einigen Wochen im Umlauf sind. US-Medienberichten zufolge wurden sie im April 2020 erstmals zusammen in Arizona gesichtet. Im August sollen sie gemeinsam Zeit in Malibu verbracht haben.

Kendall Jenner hält ihre Partner weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Zuletzt hatte sie eine längere On-Off-Beziehung mit dem Basketballspieler Ben Simmons (24) geführt.