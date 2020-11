Kendall Jenner konnte sich durch Talent und Arbeit als gefragtes Model etablieren. Doch tut ihr der Ruhm wirklich so gut?

Kendall Jenner (25) ist als Tochter von Kris (64) und Caitlyn Jenner (71) im Hause des Kardashian-Jenner-Clans aufgewachsen. An ein Leben im Rampenlicht wurde sie seit Kindertagen herangeführt. Das Ergebnis: Mit zwölf Jahren stand sie erstmals für die Familien-Dokuserie "Keeping Up With the Kardashians" vor der Kamera, mit 14 Jahren startete sie ihre eigene Modelkarriere. Heute, am 3. November, feiert sie ihren 25. Geburtstag. Das einst schüchterne Mädchen ist erwachsen geworden.

Obwohl Kendall Jenner noch immer eng mit ihrer Mutter und der Familie rund um die Halbschwestern Kourtney (41), Kim (40) und Khloé Kardashian (36) verbunden ist, steht sie mittlerweile auf eigenen Beinen. 2017 löste die 1,79 Meter große US-Amerikanerin Gisele Bündchen (40) an der "Forbes"-Spitze der bestbezahlten Models ab. Damals wurde Jenners Jahreseinkommen auf rund 22 Millionen Dollar (18,8 Millionen Euro) geschätzt. Bis heute kann sie den Topverdiener-Platz für sich beanspruchen, indem sie für renommierte Modehäuser wie Calvin Klein, Givenchy oder Burberry vor der Kamera steht.

Erste Starallüren blitzen durch

Kendall Jenner ist für ihr Geld demnach keinesfalls untätig. Dennoch scheint ihr vieles dank guter Organisation von Mutter Kris in den Schoß zu fallen. Ob ihr der Erfolg zu Kopf steigt? Bei Instagram präsentiert sich die 25-Jährige gern als bodenständige junge Frau. Sie genießt Lagerfeuer am Strand, Ausflüge in die Natur, Spaziergänge mit ihrem Hund. Doch es existiert auch eine andere Seite, die geprägt ist von Privatjets, schnellen Autos, Luxusreisen und Designer-Stücken.

Mittlerweile wird Kendall Jenner gar ein regelrechtes Diva-Verhalten nachgesagt. In Restaurants soll sie kaum Trinkgeld geben und sich dem Personal gegenüber kühl verhalten. Wie es aussieht, wenn die 25-Jährige aus der Haut fährt, konnten Fans zuletzt in einer der jüngsten "Keeping Up With the Kardashians"-Folgen sehen. Eine Auseinandersetzung mit Schwester Kylie Jenner (23), ebenfalls erfolgreiche Unternehmerin und Millionärin, endete handgreiflich. Zuvor hatten sich die beiden Schwestern bereits um ein Outfit gestritten.