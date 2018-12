Ja, Kendall Jenner (23, "Keeping Up with the Kardashians") hat einen guten Körper. Und ja, diesen zeigt das Model auch gerne her. Doch ob das jüngste Fotoshooting-Outfit und die Location dafür so clever gewählt waren, bleibt zu bezweifeln. Denn auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss posiert die 23-Jährige doch tatsächlich in nichts als einem knappen Bikini - und das mitten im Schnee.

Die dicke Fellmütze sowie die Boots wärmen zwar Kopf und Füße des Models, dennoch muss Jenner offenbar feststellen: "Verdammt, ist das kalt". Auch Kris Jenner (63) scheint von der Aktion ihrer Tochter nicht sonderlich begeistert zu sein. Sie kommentierte den Schnappschuss prompt mit der Aufforderung: "Geh sofort rein und zieh dir Schuhe an!"