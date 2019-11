Reality-TV-Star Caitlyn Jenner (70, "Keeping Up With the Kardashians") kämpft sich aktuell durch die britische "Dschungelcamp"-Variante "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!". Öffentliche Unterstützung postet nun Tochter Kendall Jenner (24): "Immer für dich da. Stärkster Mensch der Welt", schreibt sie liebevoll in einer Instagram-Story. Und dann richtet sich das US-Model noch an diejenigen ihrer Follower, die einen solchen Post vorab offenbar vermisst hatten: "Nur weil ich nicht poste, bedeutet es nicht, dass ich nicht unterstütze. Ich liebe meinen Vater! Beruhigt euch", schreibt Jenner weiter.

Die 19. Staffel der britischen Version der Reality-Show, die ebenfalls im australischen Dschungel gedreht wird, startete am 17. November.

Caitlyn Jenner kam als Bruce Jenner zur Welt. Von 1991 bis 2015 war der Zehnkampf-Olympiasieger 1976 mit Kris Jenner (64) verheiratet. Gemeinsam bekamen sie die Töchter Kendall und Kylie Jenner (22). Beide brachten außerdem weitere Kinder mit in die Ehe, darunter auch Kim Kardashian (39). Bruce Jenner enthüllte 2015 in einem Interview: "Ich bin eine Frau." Seither nennt sie sich Caitlyn und bezeichnet sich als Transfrau.