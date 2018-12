Was genau Kendall Jenner beruflich macht, kann kaum jemand so richtig beantworten. Dennoch hat es die 23-Jährige auf mehr als 100 Millionen Instagram-Follower gebracht. Ein sensationeller Wert. Um diese vielen Menschen bei Laune zu halten, muss sich die Halbschwester von Kim Kardashian einiges einfallen lassen. Das naheliegendste Rezept aller Models und It-Girls ist es natürlich, ihren Fans viel nackte Haut zu liefern. Eine Karte, die auch Kendall Jenner häufig spielt.

Dabei ist sie jedoch einfallsreicher als viele ihrer Konkurrentinnen, denn mitunter posiert sie immerhin in origineller Umgebung. So auch in ihrem aktuellen Posting, das sie kurz vor Jahreswechsel ihren Followern präsentiert hat. Darauf trägt das It-Girl wie gewohnt wenige Textilien: Am Körper lediglich Slip und BH, auf dem Kopf eine Sonnenbrille und eine dicke Fellmütze und an den Füßen Winterschuhe. So posiert Jenner in tiefem Winterschnee. Schon vom Zugucken wird einem dabei kalt.

Eine Erfahrung, die auch Kendall Jenner machen musste. "Fuck it's cold" (Mist, es ist kalt) schrieb die Tochter von Caitlyn Jenner zu dem Posting - ganz so, als habe man damit ja nun wirklich nicht rechnen können.

Kendall Jenner im Schnee

Bei ihren Fans kam das Posting jedenfalls gut an. Zahlreiche Follower kommentierten das Foto. "Baby it’s cold outside", schrieb ein User in Anlehnung an das bekannte Weihnachtslied. Ein anderer schrieb: "The snow will melt down, if you stand still" - Der Schnee wird schmelzen, wenn du still stehst.

Mehr als fünf Millionen Likes erhielt dieses ungewöhnliche Foto innerhalb der ersten zwölf Stunden - damit liegt der Zuspruch deutlich höher als bei den meisten anderen Bildern, die Kendall Jenner ihren Fans liefert. Daraus könnte die 23-Jährige eine wertvolle Lektion ziehen. Dass erotische Postings gut ankommen, wird sie schon vorher gewusst haben. Aber Erotik mit einer Prise Humor - das ist eine unschlagbare Kombination.